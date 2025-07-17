快評：台灣人不能打仗？城鎮戰怎麼打？

中評社快評／仍在進行中的台灣漢光41號演習，不搞決戰灘岸，改把作戰縱深拉入城鎮，演習部隊深入民眾生活相關場所，出現不少軍車車禍“撞況”。旅美學者翁履中16日在一個節目談及城鎮戰，認為台灣不會變成以色列，美國人觀察到台灣人不能打仗，所以很擔心。



翁履中提到，美國的想像是，只要大家都窮兵黷武，每個人都有信心可以打仗，就可以變成以色列，“我就說，台灣不會變成以色列！”台灣人不會因為在路上看到裝甲車，就心嚮往之，想要成為那樣，“不會的！”台灣人會想說：為什麼要這樣？



台灣人不想打仗、不能打仗，不是一些人的憑空想像，而是有很多實證支撐，社會氛圍也是這樣，尤其是年輕人不想當兵，導致台灣志願役兵力不足，總人數連年下降。



很早就有人指出，即使是那些號稱願意戰到最後一兵一卒的人，也只是紙上談兵，想的也都是別人先死，一旦真正面臨生死抉擇，是否還能如此信誓旦旦，就是另外一回事了。數個世代沒有經歷過戰爭的台灣，真正願意打仗的僅有極少數人，當政者的責任，應是想盡辦法求取和平、避免戰爭，而不是搞要把台灣變成焦土的城鎮戰。



城鎮戰的演習已在身邊展開，但台灣老百姓並沒有想要打城鎮戰。有人說，城鎮戰是肉博戰，沒見過血的小兵會被嚇哭，這仗還怎麼打？美國人觀察到台灣人不能打仗，所以很擔心，翁履中說的可能是實情。