網評：在大陸賺錢砸鍋　台獨分子雙面本色

中評社北京7月17日電／網評：在大陸賺錢砸鍋 台獨分子盡顯“雙面本色”



來源：大公網 作者：朱穗怡



國台辦昨天證實，海關總署近日廢止了一家名為Sicuens International CO.，LTD.的企業在海關的登記註冊，而這家企業就是民進黨“立委”、“台獨”頑固分子沈伯洋之父沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊的。看來，沈氏父子為了要賺大陸錢還真是千方百計、絞盡腦汁，正正印證了“不論嘴巴說什麼，身體才是最誠實的”這句話。沈伯洋口口聲聲“反中”、“仇中”，抹黑大陸、詆毀台商，但實際上其家族卻長年與大陸廠商有生意往來。這樣的“雙面人”在民進黨恐怕不是少數。



沈伯洋“台獨”立場鮮明，有組織有計劃地從事“台獨”分裂活動，大肆宣揚“台獨”分裂謬論。其創辦的“黑熊學院”在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，明目張膽培育“暴力台獨分子”，公然從事“台獨”分裂活動，是不折不扣的“台獨”基地。去年10月大陸方面把沈伯洋列入“台獨”頑固分子清單，對“黑熊學院”及沈伯洋實施制裁，禁止沈伯洋及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制“黑熊學院”及沈伯洋的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。



早前，大公報記者經調查發現，沈伯洋的父親沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。據調查，2008年以來，沈土城公司的進口貨源地集中在大陸地區，經常與浙江、廣東、福建等地企業開展貿易往來與業務合作，交易商品涵蓋紡織品、石材、建材、自行車配件、輪胎等貨物，交易次數數百次，交易金額達上億元人民幣。該公司從大陸採購商品之後，轉手賣往厄瓜多爾等地，低買高賣，賺取差價，獲利不計其數。上月，國台辦宣布對沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。據說，沈家給兆億有限公司披上“偽裝”，改名為Sicuens International CO.，LTD.，但也逃不過大陸方面的法眼，仍被取消註冊。