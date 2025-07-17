中評社北京7月17日電／網評：中國經濟給出韌性增長成績單



來源：大公網 作者：靖偉



在全球經濟面臨多重挑戰的背景下，2025年上半年中國的國內生產總值較去年同期增長5.3%，不僅跑贏主要經濟體，更成為全球增長的重要引擎，給出了一份韌性增長的成績單。



這份成績單是宏觀政策的精準發力、產業結構持續升級，以及擴大高水平對外開放的成果。從就業、物價數據到外貿表現、外資擴大投資，從內需驅動到創新驅動，中國經濟展現出強大的韌性和穩住世界不確定性的能力，為全球經濟注入了信心與動力。



面對複雜嚴峻的國際環境，中國堅持穩中求進的工作總基調，通過擴大內需、優化供給、穩定外資等政策組合拳，增強中國經濟抵禦風險的能力。上半年，社會消費品零售總額同比增長5%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達52%，成為穩增長的核心支撐。這也凸顯國內市場的巨大潛力，隨著居民收入水平提升和消費結構升級，以服務消費、綠色消費、智能消費為代表的新需求持續釋放。特別是，新能源汽車銷量同比增長逾40%，智能家電市場規模持續擴大，這些細分領域的爆發式增長既滿足了居民對高品質生活的追求，也為產業升級提供了新動能。



外貿“含金量”顯著提升



在外部需求疲軟的背景下，中國外貿展現出“危中有機”。上半年貨物貿易進出口總額達21.79萬億元，同比增長2.9%，其中對東盟、“一帶一路”共建國家、歐盟等主要貿易夥伴的出口均實現正增長。值得注意的是，中國外貿的“含金量”顯著提升，機電產品、鋰電池、光伏組件等高技術含量產品出口占比突破40%，反映出中國在全球產業鏈中向中高端攀升的趨勢。這種結構性轉變不僅增強了對外部衝擊的抵禦能力，也鞏固了中國作為“世界工廠”的核心地位。