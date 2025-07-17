中評社北京7月17日電／網評：立法規管網約車 探討各方共贏方案



來源：大公網 作者：何敬康



特區政府7月15日向立法會提交《規管網絡預約出租汽車服務的立法建議》，為推動網約車合法化踏出了關鍵一步。過去十多年，網約車一直在香港非法經營，但無可否認的是市民對網約車服務的需求殷切，另一方面的士業界多年來認為網約車蠶食其生存空間。此次特區政府提出的建議框架吸收了各方意見，未來各界繼續集思廣益，共同推動出台更加完善的政策。



我認為網約車合法化的關鍵，是要得出一個乘客安全受保障、的士車主和網約車平台公司接受、的士和平台司機“揾到食”的共贏方案，這才是社會的最大利益，及解決多年來網約車營運爭議的最佳方法。



根據政府提出的立法建議，網約車平台、平台司機和網約車都必須領牌，我贊同平台、司機和車輛均需領牌的建議，此舉可同時處理目前平台和司機繳納稅款、防止非香港居民擔任平台司機，以及沒有購買第三者保險等問題。我建議，當局日後正式制訂規管網約車的法例時，應對容許無領牌司機和車輛載客的平台作出嚴厲處分，嚴重違規的平台更可以注銷牌照，同時也應該加強無牌網約車車主和司機的罰則，以收阻嚇作用。



當局暫時未有公布網約車的發牌數字，我建議相關部門及早公布厘定網約車發牌數目的準則，並考慮與目前正營運的網約車平台商討，由對方提供已在平台登記的網約車數量、不同時段司機上線數目等資料。雖然目前網約車的營運仍未合法，但畢竟平台運作已久，相關數據能反映市場的真實情況，對厘定網約車發牌數目有較大的參考作用。倘若發牌數目不符合市場需要，或會衍生“叫車難”等問題。另外，發牌時有關部門需確保發牌申請公平公正公開，以免發生亂象。