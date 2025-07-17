中評社北京7月17日電／網評：堅持理性實事求是 共同維護法治基石



來源：大公網 作者：鄭曼晴



立法會昨日首讀及二讀《同性伴侶關係登記條例草案》（以下簡稱《條例草案》）。雖然同性伴侶關係在香港社會一直是敏感議題，但特區政府始終以事不畏難、敢於作為的態度，履行積極義務提出“同性伴侶關係替代框架”。但自“替代框架”提出後，社會的一些討論越趨激烈和情緒化。處理敏感議題出現爭拗十分正常，但正是這種時候，更需要各方理性溝通，否則只會令爭議不斷擴大，無助問題的解決。



終審法院2023年作出判決，政府須於兩年內提出替代框架，使同性伴侶關係獲得法律承認，並訂明由此而衍生的適當權利和責任；判決亦同時強調，基本法及《香港人權法案》中所保證和保障的婚姻憲法自由只限於異性婚姻，並將同性婚姻排除在外。



草案非改變異性婚姻制度



雖然同性伴侶關係以至同性婚姻在社會上存在巨大爭議，但香港是一個法治之地，終審法院的判決具法律效力，也對特區政府有約束力。特區政府有履行法院判決的責任，這無關政治或倫理立場上的取態，而是為了維護法治、確保司法程序得到確實貫徹的應有之舉。



法治一直是香港核心優勢之一，更加是多年來鞏固海內外投資者信心、吸引人才企業落戶，推動經濟發展的重要優勢。如果政府不按終院要求提出替代框架，或許的確能令社會上的爭議減少，但作為代價，則會對香港整個法治制度構成不可逆轉的嚴重衝擊，這是典型的因小失大。一旦社會或國際對香港法治失去信心，對香港各方面的發展衹有百害而無一利，未來再想重建信心亦會更加困難。部分人對終院或個別法官的裁決有不同看法可以理解，但前提應該是尊重法治、尊重法院按照現行司法制度而作出的合法裁決，若然終院判決可以憑借“個人喜好”來判斷是否執行，最終結果是破壞香港成功的基石。