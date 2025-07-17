中評社北京7月17日電／網評：香港管理財富大增背後的原因



來源：大公網 作者：成劍



根據證監會《2024年資產及財富管理活動調查》顯示，香港去年管理資產總值（AUM）增長13%，達35.1萬億港元，淨資金流入激增81%。這一表現，不僅拋離老對手新加坡，更進一步拉近與世界第一瑞士的距離。事實上，有此表現並不令外界意外，畢竟近幾年來香港在穩定的局勢下，金融等領域不斷實現突破，不斷吸引世界各地的資金、企業和人才。值得探究的是，香港能有如此發展勢頭，原因何在？



從表面上看，相關數據增長的動力主要來自於7050億元的淨資金流入，尤其是私人銀行及私人財富管理業務的分項，管理資產按年增長15%至10.4萬億元。而在香港註冊成立的證監會認可基金亦展現穩健增長，其截至2024年底的資產淨值增加22%至1.64萬億元，至2025年5月底更進一步上升21%至1.99萬億元。然而，這不足以解釋，何以這些資金湧入香港而不是新加坡？



為全球資金提供“安全港”



首先，香港的“一國兩制”優勢，為全球資金提供了“安全港”。正如夏寶龍主任曾指出，香港金融業享譽世界，富有國際競爭力，為促進香港繁榮穩定作出了突出貢獻。對於香港金融業來說，“一國兩制”是最大優勢，國家發展是最大支撐。各界看到，尤其是在完善了維護國家安全的制度機制、杜絕了政治動蕩的隱患後，香港為全球資金提供了一個安心、穩定、便捷的資金管理環境。可以想像，假若香港仍然像2019年那般動蕩與混亂，這些資金還會選擇來香港？



在“一國兩制”制度下，香港同時兼具世界和中國發展優勢，資金自由流通，看似普通的兩個條件，實際上正正是動蕩世界之下全球資金的絕佳“安全港”。財政司司長陳茂波指出，歐美及東南亞金融機構和投資人普遍表示，“香港金融體系穩健安全，金融業未來增長潛力龐大，加上當前的地緣政治格局強化了多元化投資的需要，令他們對投資香港的興趣更為濃厚。”