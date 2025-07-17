也門胡塞武裝稱襲擊以色列境內多處目標

中評社北京7月17日電／據新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝16日晚宣布，其部隊當天對以色列多地發動新一輪軍事打擊，目標包括中部的本·古裡安國際機場、南部的內蓋夫地區軍事目標以及紅海港口城市埃拉特。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞通過該組織控制的馬西拉電視台發表聲明稱，胡塞“導彈部隊向本·古裡安機場發射了一枚‘佐勒菲卡爾’型彈道導彈”，空軍部隊則出動4架無人機發動3輪軍事行動，其中兩架攻擊了內蓋夫地區一處軍事目標，另外兩架分別襲擊了本·古裡安機場和以色列南部的埃拉特港口。



薩雷亞稱，本次打擊“成功實現既定目標”，“迫使以色列機場航班暫停運行，並導致成千上萬以色列民眾進入避難所”。他還暗示胡塞武裝具備打擊以色列迪莫納市附近內蓋夫沙漠核設施的能力。



此外，薩雷亞重申，胡塞武裝將繼續在紅海和阿拉伯海打擊與以色列相關的船只，包括“曾與以色列港口有過貿易往來”的船舶。



以色列國防軍當晚在社交媒體上表示，以空軍成功攔截了一枚來自也門方向的飛行器，並未造成人員傷亡或財產損失。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝持續使用導彈和無人機襲擊以色列境內目標，並在紅海發起多起針對國際船只的襲擊。胡塞方面稱，這些行動是“對加沙巴勒斯坦人民的聲援”。



作為回應，以色列對胡塞武裝控制下的地區發動多輪空襲，打擊其能源基礎設施及重要軍事設施，造成嚴重的人員傷亡及物資損失。