“要讓更多港青瞭解日軍侵華暴行”

研學團成員參觀北大荒博物館，瞭解人民艱難開荒的情景。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，共創明“Teen”計劃─香港愛國主義教育黑龍江研學團活動於昨日（16日）走進侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，130餘名港生通過參觀館內陳列的實物罪證、翔實史料、影像資料及復原場景，深刻瞭解日軍細菌戰部隊的反人類暴行。



“這段歷史以前偶有瞭解過，像這麼仔細的參觀還是第一次。來之前我只知道731部隊是做人體試驗的，到了這裡實地參觀，讓我感到特別的震撼，一些人被活生生的拿去做實驗，很殘忍，也是非常不人道的，給我帶來很大的衝擊。通過這次參觀讓我對這段歷史也加深了印象。”香港聖公會福利協會學員鐘逸萱告訴大公報記者，館內陳列的證物特別多而且內容非常豐富，能收集到這麼多資料也是很不容易的一件事。



展示國家安全重要性



香港教育工作者聯會黃楚標中學的劉芷伶表示，在七三一部隊罪證陳列館瞭解到很多日本人通過活人研究比如鼠疫等多種病毒，心情很沉重。“我覺得要讓更多的年輕人瞭解這段沉重的歷史。我回去也要給身邊的人多介紹一下這段歷史，更希望有更多人也能有機會來這裡親眼看看。”



“我相信香港的市民都聽過日本侵華的情況，特別是年輕的一代，他沒有經歷過，只是聽說日本侵華。可那時的老百姓經歷了怎樣的苦難、受到了怎樣的傷害，就很少有人知道。我覺得來到七三一部隊罪證陳列館是非常重要的一課，讓他們仔細的看看當時日本對我們國家的同胞做了怎樣的事情，帶來了怎樣的傷害。”政務司司長陳國基表示，在這裡充分顯示了國家安全的重要性，國家不安全，其他什麼都是空談。



“再就是要珍惜和平，教導青少年崇尚和平很重要。我覺得此次帶他們來看一看731罪證陳列館是很有意義的，這種瞭解是很深刻的，對於香港青少年的愛國教育很有幫助。”