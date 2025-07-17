港青法律人才“帶路行”將參訪北京新疆

中評社北京7月17日電／據大公網報導，7月16日，香港青年國際法律人才“帶路行”活動啟動儀式在外交部駐港公署舉行。外交部駐港公署特派員崔建春、副特派員潘雲東，律政司司長林定國、香港國際法律人才培訓辦公室主任楊玲以及所有參與活動的法律界青年代表出席。



崔建春冀青年加深理解國策



此次活動由外交部駐港公署首次舉辦，得到特區政府律政司和香港國際法律人才培訓學院大力支持。16名法律界青年代表將於7月21日至25日赴北京、新疆喀什參訪，包括拜訪政府機關、法律機構、國際組織、高新技術企業等，增進香港法律界青年對國家發展大局和“一帶一路”倡議的瞭解，深化內地相關城市與香港的法律交流合作。



崔建春表示，外交部駐港公署籌劃舉辦此項活動，旨在為香港青年法律人才拓寬國際視野、融入國家發展大局、參與“一帶一路”建設提供更多機會和平台。希望青年朋友通過實地參訪，加深對國家政策的理解，加強與內地同行交流互鑒，找到香港和內地法治建設的聯結點，進一步發揮香港獨特優勢，為國家高質量發展和涉外法治建設貢獻力量。



林定國籲掌握國家歷史文化



林定國指出，要成為國家有所擔當的法律專業人士，深入瞭解國情是必不可少的。衹有充分掌握國家的歷史文化、政治體制、經濟及科技的發展方向，才能更好掌握法律制度的設計與運作，並在實踐中有效維護國家安全和社會公平、正義。他強調，青年人既要讀萬卷書，更要行萬里路。勉勵青年代表親身感悟國家發展變化，積極推動“一帶一路”法治建設，助力香港在國際法律舞台繼續發光發亮。