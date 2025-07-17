特區政府譴責美西方圖破壞香港法治

左圖：特區政府強烈譴責美西方不同機構及媒體再次罔顧事實、抹黑詆毀特區政府依法處理黎智英案件。右圖：黎智英案所涉及的法律程序尚在進行中，特區政府重申，任何人均不應評論有關案件，干預法院獨立進行審判。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，香港特區政府昨日對美西方不同機構及媒體近日再次罔顧事實、抹黑詆毀特區政府依法處理黎智英涉及香港國安法的案件及其羈押安排表示強烈譴責。特區政府發言人表示，有關言論充分暴露美西方反華機構及媒體企圖破壞香港法治的險惡用心，令人不齒。



美卑劣政治操作 別有用心



發言人表示，特區政府已多次強調，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。雖然如此，以美西方為主的外國機構，包括政府和傳媒仍繼續顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，作出失實和誤導言論，企圖捏造有關黎智英羈押待遇等事實、美化犯罪行為及向特區法院施壓。



發言人說，事實上，黎智英真正的代表律師早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，但美西方機構卻選擇對有關事實和證據視而不見，繼續其別有用心的卑劣政治操作，特區政府對此表示反對。



所有被告均獲公平審訊



發言人重申，懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身份、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援。有需要的在囚人士也會獲轉介到診專科醫療人員或至公立醫院繼續跟進。懲教署也設有一系列機制，例如透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。懲教署處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。



發言人再次強調，香港特區的所有案件（包括黎智英案），均是嚴格根據證據和依照法律處理；香港特區政府律政司在基本法第六十三條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉；所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括香港國安法），並在基本法及《香港人權法案條例》的保障下接受公平審訊。