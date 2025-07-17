港首輛應急通訊車　解決網絡塞車

上圖：中國移動香港與消防處共同研發打造的室內火場使用的定位系統及設備。下圖：中國移動香港與消防處合作推動智慧消防建設。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，香港正大力推動盛事經濟、全力發展創科，各項盛事相繼舉行。隨著啟德體育園的啟用及11月的全運會，更多大型活動將於香港舉行。為確保市民及旅客在人流密集環境下，能享受流暢的網路服務，CMHK去年10月引入全港首輛應急通訊車，在特定時間、地區瞬間增加通訊網絡容量。為瞭解決室內定位受限的救援痛點，中國移動香港有限公司（CMHK）聯合消防處共同研發打造可在室內火場供消防員使用的定位系統，獲得各界肯定，在去年榮獲多項國際發明金獎，展現香港的科創實力。面對電信網絡詐騙的嚴峻形勢，CMHK採用科技創新手段，積極協助警方打擊電詐，平均每月攔截逾330萬個詐騙來電、16萬條詐騙短訊等，取得顯著成果。



“應急通訊車可以在人流密集的地區，迅速提升網絡容量。像2024年10月1日國慶75周年煙花匯演，應急車提升活動現場的網絡容量2.4倍，忙時下載速率為其他運營商的6倍，上傳速率為其他運營商的4倍，有效緩解了因人流突增造成的話務擁塞，確保了煙花匯演期間通信順暢。”中移動香港有限公司網絡管理中心總經理黎嘉傑表示，CMHK通過高強度、多頻次的應急支撐，積累大量通信應急處理經驗，為香港大型活動提供有力通信保障。



該通訊車採用衛星、微波和光纖三種回傳方式，開通700MHz－4.9GHz全頻段大容量的網絡服務，即時提升活動現場的網絡容量，以最先進的科技手段，有效緩解了因人流突增造成的網絡擁塞。



打造火場定位系統助救災



黎嘉傑指，從2024年9月CMHK的應急通訊車啟用以來，已完成了超過20次重要活動保障，包括去年10月1日的香港國慶煙花匯演、粵港澳全運會公路單車測試賽、啟德體育園主場館音樂演出等重大活動，確保CMHK的本地客戶及來訪旅客在人流密集的環境下，可以隨時、隨地、隨心暢享優質流動網絡服務。



另外，為解決香港樓宇林立、高層建築多、結構複雜、傳統定位技術在室內環境中受限、救援難度極高的痛點，CMHK跟消防處共同研發打造了可在室內火場使用的定位系統，“幫到消防人員在漆黑一片的火場環境裡，有助提升搜救和救災”。