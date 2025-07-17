CMHK業務多元化　助港發展新質生產力

中評社北京7月17日電／據大公網報導，電訊商給市民的感覺，一般會以為只是電話、上網的供應服務商。的確，世界上部分的地方包括先進國家的電訊商確是這樣。在1997年進軍香港的中移動香港，卻是香港業界的佼佼者，由2G到3G到4G再到5G SA漫游，再到發展低空經濟，助力消防署救火的室內火場定位系統，協助警方打擊電訊詐騙，中國移動香港有限公司（CMHK）一直陪伴著港人成長，由香港到大灣區到全國漫游，再到世界漫游，助力香港融入國家發展規劃，連通國際，發展新質經濟和生產力，奮勇前進。



Opensignal測試稱冠全港



CMHK是中國移動通信集團有限公司的子公司，是香港移動客戶規模最大、盈利能力領先的通信和資訊服務供應商。CMHK的前身是萬眾電話有限公司，於1997年正式提供服務，經2006年中國移動集團收購後於2008年更名為“中國移動香港有限公司”，並於同年推出“一卡兩號”服務，首創中港兩地數據共享計劃，於2014年率先推出中國內地4G漫游服務，2020年成為在港首發5G商用服務的運營商。2021年移動客戶規模突破500萬。近年來，CMHK逐步加速自建固網網絡覆蓋，不斷加快網絡建設，引入新產品、新技術，逐步發展成為擁有領先網絡技術的資訊服務科技創新公司。截至5月，5G網絡在國際權威測試機構Opensignal測試中持續保持全港第一，且16項指標中12項獲第一，5G上載和下載速度全港最快，優先優勢進一步擴大。