5GSA促大灣區融合　北上通訊一樣流暢

右圖：CMHK網絡管理中心總經理黎嘉傑講解5G通訊技術的迅速發展，包括5G SA（獨立組網）漫游服務。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，每逢假日，港人總愛北上享受美食、悠閒渡假，此時穩定高效的通訊網絡成為跨境生活不可或缺的支撐。作為擁有逾500萬移動用戶的行業領軍企業，中國移動香港有限公司（CMHK）始終積極投身香港社會經濟建設，以創新技術推動民生改善，為香港由治及興的發展進程全力護航。



該公司網絡管理中心總經理黎嘉傑日前在香港科學園的中國移動“聯創＋”香港5G開放實驗室接受大公文匯全媒體專訪時表示，在通訊技術迅速發展的當下，CMHK於2024年11月7日在全球率先推出5G SA（獨立組網）漫游服務，讓港人北上時的移動通訊如同在香港本地般流暢。他更強調，從5G SA漫游服務到低空經濟探索，CMHK正以創新技術推動粵港澳大灣區通訊與經濟的全面發展。



“CMHK與集團公司聯合部署的5G SA國際漫游網絡，是全球首次規模化商用部署，成功實現大灣區居民無縫使用5G網絡。”黎嘉傑指出，5G SA服務具備諸多優勢。在網絡性能上，為客戶帶來更高的上下行速度與更低的網絡時延，使客戶無論何時何地，都能輕鬆觀看高清4K視頻、欣賞音樂，享受更流暢的串流媒體服務，大幅提升娛樂體驗。在安全保障方面，5G SA採用更先進的安全機制，擁有更強的身份驗證和資料加密能力，有效降低網絡攻擊和資料洩露風險，為用戶數智生活築起堅實的隱私保護屏障。



逾330城市鋪設網絡



目前，中國移動集團5G SA網絡商用城市已超過330個。黎嘉傑亦提到CMHK與集團公司實現5G SA網絡互通，讓香港客戶在大灣區及中國內地眾多城市，都能享受高網速、低時延的5G網絡服務。對於經常往返香港和內地的客戶，5G SA漫游服務更是提升跨境工作效率的利器。外勤人員參與跨境網上會議時，5G SA技術確保視訊會議高清流暢，實現無縫即時協作；跨地域團隊進行資源分享，5G SA技術能大幅縮短大型工作檔案的共用時間，有力推動粵港澳大灣區用戶的跨域協同與高效運作。



在全球探索新興經濟模式的浪潮中，低空經濟迅速崛起，成為經濟增長的新引擎及亮點。香港憑借獨特的地理位置、發達的金融體系以及深厚的科技創新底蘊，在低空經濟領域展現出巨大潛力。