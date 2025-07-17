英鎊見底不遠　上望1.37

英鎊回調，投資者或趁低吸納。（大公報） 中評社香港7月17日電／大公報報導，實德金融集團首席分析師郭啟倫分析，英鎊自2月於1.2246水平打穩陣腳後，連續5個月攀升，最終在1.3800附近出現回調，7月上半月差不多全部蒸發整個6月份升幅，目前來看，英鎊的下跌走勢有機會尋獲支持並作出有力反彈。英鎊的反彈動力，其中一個利好因素，是市場人士對美英兩國不會相互大幅加征關稅的信心，從這方面著眼，英國經濟後市不會被美國總統特朗普的關稅措施拖後腿，投資者趁低吸納英鎊的意欲亦會隨之而來，問題只是英鎊需要跌到哪一個價位才能夠尋獲支持而已。



從英國5月及6月份的經濟數據作推斷，英國在第二季度的經濟增長展望儘管不是趨向火熱，然而也沒有出現令投資者異常擔憂的經濟下滑信號。英國5月份國內生產總值（GDP）按月萎縮0.1%，差於預期的增長0.1%，然而相對4月的按月下跌0.3%有所改善。這數據應該能夠抵銷英國5月工業生產及製造業生產不理想，所帶來對經濟後市展望的負面情緒。



此外，英國6月份標普環球建築業採購經理指數（PMI）、服務業PMI，以及綜合PMI皆高於預期及上次。配合英國率先跟美國達成貿易協議，兩國貿易關係趨向正面的展望，亦能夠幫助英鎊短期間逐步在低位站穩陣腳。



另外，英倫銀行在金融穩定報告（FSR）中表示，美國4月9日暫停實施更高貿易關稅後，部分市場的風險情緒回升。英國的家庭和企業借款人總體仍然保持韌性，即使經濟、金融和商業狀況遠遜預期，英國銀行體系仍能有力地支持家庭和企業。此外，貸款總額上升，這得益於抵押貸款額度的增加、家庭強勁的潛在需求以及信貸供應的進一步放鬆。



銀行體系流動性充裕



在英國銀行體系仍保持充足的資本和高流動性作為基礎，投資者預期縱使英國經濟在未來遇上顛簸出現衰退警號，英倫銀行仍有足夠應變能力跟各金融機構協調，從而維持適度及持續的流動性刺激經濟。



在這框架之下，有助推動投資者趁低吸納英鎊，短期觸及1.3250後應有力見底回升，上望1.3700水平。