零售消費回暖　港樓前景樂觀

本港零售業總銷貨值走勢（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，香港5月份零售銷貨值上升2.4%，終止了十四個月跌勢，餐飲和零售業界算是得到喘息的機會，而消費市道前景也逐步有起色。



過去一兩年，特區政府推動盛事經濟，一場又一場的演唱會、足球賽等緊接地舉行。記得各項盛事公布之初，都會遇上不少人抨擊這不是解決問題的方法，但其實要緩解問題，往往都是要深耕細作，而且也非一朝一夕就會看到成效。在這段時間，一些捱不住、轉型不來，或因投資失利而資金鏈斷裂的商家，仍須面對關門結業的現實。



筆者在過去半年間多次提及，自從重新實施深圳居民來港“一簽多行”政策後，旅客正逐漸增加，而觀察周五至假日主要零售消費區的人流車流，亦可感受得到市道正緩緩地﻿復甦。當然，不少商家近期大幅減價或增加優惠，希望吸引市民留港消費，亦是5月份數字扭轉跌勢的其一個因素。



其實，經濟數據往往都比親身的觀察有所滯後，消費市道如是、樓市也是如此。2月份《財政預算案》將100元印花稅的物業樓價提高至400萬元，這不僅提升了上車客及投資者的入市意欲，也推動了換樓鏈的活躍。在拆息低企、股市熾熱、資金湧入等多項利好因素帶動下，近月交投明顯興旺起來，樓價亦開始築底。



置業時機逐步顯現



筆者公司所屬集團的樓價指數，亦已連升四星期，反映樓價開始有止跌回穩跡象。事實上，很多聰明錢早於這些利好數據出爐前，已先知先覺在樓市找尋投資機會。



至於下半年，筆者預計各方面的表現都會更加理想，例如金融市場，在新股熱潮推動下，將令股市及其他相關市場有進一步的突破。展望未來數月，美國有望重啟減息，加上旅客帶動零售市道轉好，對實體經濟亦帶來提振作用。而隨著中美關稅戰的不確定性解除，很多公司亦會放鬆上半年的緊縮政策，重新考慮擴張及增聘人手，為實體經濟帶來動力。種種利好因素叠加起來，下半年樓市絕對可以看俏，問題只在於置業者能否下定決心、趁低入市。