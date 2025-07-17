城市工作會議提出高質量發展新要求

中評社北京7月17日電／據大公網報導，中央城市工作會議7月14日至15日在北京舉行。會議明確當前和今後一個時期，城市工作將“以推進城市更新為抓手”，目標是“建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市”。與3月份發布的《政府工作報告》提出“打造宜居、韌性、智慧城市”相比，此次會議對城市工作提出“創新、美麗、文明”的新目標，同時突出強調城市工作的人民性。



問題一：時隔十年再度召開城市工作會議，背後有哪些深意？



中央城市工作會議明確城市更新是當前和今後一個時期城市工作的抓手，加快推進以人為本的新型城鎮化。通過補齊基本公共服務短板，推進農業轉移人口市民化，釋放中低收入群體和農村轉移人口的消費潛力，推動經濟由“製造大國”向“消費大國”的轉型。



著力優化現代化城市體系



會議部署了城市工作7個方面的重點任務，首要任務是“著力優化現代化城市體系”，其具體要求是“著眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力，發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈，分類推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，繼續推進農業轉移人口市民化”，本質都是圍繞推進“以人為本的新型城鎮化”展開部署，這也是會議多次強調“建設現代化人民城市”的重要原因。



城中村和危舊房改造等傳統的城市更新領域並非此次會議的重點。會議提出“穩步推進城中村和危舊房改造”，並未突破《政府工作報告》中“加力實施城中村和危舊房改造”的定調。



未來人口總量的下降意味著城鎮化將由增量競爭轉為存量競爭，城市間的人口遷移將成為常態。隨著“農村轉移人口市民化”的持續推進，人口向能夠提供更加優質基本公共服務的大城市及城市群集聚的趨勢將愈發明顯。如何協調大中小城市和小城鎮的發展，是當前和今後一個時期城市工作必須應對的議題。



此次會議提出“發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈”，明確未來的城市發展並非是人口向中心城市過度聚集，而是要在特大和超大城市外部培育和建設多個次中心城市，形成現代化城市群和都市圈。