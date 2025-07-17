A股來港上市潮的案例解讀

中評社北京7月17日電／據大公網報導，2025年上半年港股市場表現亮眼，共有40多只新股上市，融資總額達1071億元，新股上市數量較2024年同期增長33%，融資規模更是實現6.7倍的大幅攀升。作者預測全年香港新股市場有望迎來近百宗IPO，融資總額或將突破2000億港元，其中預計有25只“A＋H”架構新股上市。



行業分布上，科技、傳媒、半導體及消費行業成為新股發行的主力軍。這表明港股市場對各類企業尤其是新興產業企業的吸引力不斷增強，市場活力與融資功能得到進一步釋放，也反映出企業對於港股市場融資及發展機遇的積極響應。



眾多A股公司赴港上市，首要動機在於拓寬融資渠道。隨著企業業務的不斷拓展，尤其是在全球化布局進程中，對資金的需求日益多元化和規模化。以億緯鋰能為例，其副總裁兼董秘表示籌劃H股上市的原因之一是海外工廠建設存在較大資金缺口，且需要持續拓寬融資路徑。A股市場在融資規模、資金性質等方面存在一定局限性，而港股市場作為國際金融中心，能夠吸引全球範圍內的資金，為企業提供更豐富的融資選擇，滿足其大規模資金需求。



開辟新融資渠道



加速全球化布局也是企業赴港上市的關鍵驅動力。在公告籌劃發行H股股票的企業中，“全球化戰略”、“全球化布局”成為高頻詞匯。如風電塔筒領域的大金重工，擬申請H股上市以夯實全球化戰略布局，打通公司大海洋工程業務在國內與海外“研發、製造、海運、交付”的全流程，提升國際市場綜合競爭實力，契合海外業務持續發展與提質增效的需求。



部分企業赴港上市是基於戰略轉型與產業整合的考量。一些企業通過赴港上市獲取資金後，能夠開展跨境併購、技術引進等活動，加速自身在產業鏈中的升級與轉型。例如，企業可以利用港股市場融資所得，收購海外優質資產或技術，完善產業鏈布局，增強在行業內的競爭力，實現戰略轉型與產業整合的目標，從而在激烈的市場競爭中占據有利地位。