書展成為香港名片　推動文化交流

中評社北京7月17日電／據大公網報導，由香港貿易發展局主辦的第35屆香港書展、第8屆運動消閒博覽及第5屆零食世界於昨日揭幕，為期7天（16日至22日）。本地市民及旅客只需一票在手，便可享受三大展覽帶來的一站式閱讀、購物消閒及運動體驗，期望再次吸引過百萬人次入場，刺激本地消費，進一步推動香港作為中外文化藝術交流中心角色。



事實上，香港書展自1990年首辦，憑借業界及市民的支持，現已成為亞洲首屈一指的文化盛事，肩負推廣閱讀的使命。今年書展與運動消閒博覽及零食世界同期舉行，吸引超過770家參展商，反應熱烈，匯聚閱讀、運動、消閒與美食元素，繼續為市民及旅客打造老少皆宜的夏日盛事。



今年香港書展踏入第35屆，大會特別推出三大優惠措施：與書展同年，即凡於1990年出生的人士，憑有效身份證明文件可免費入場；另設限量“三五知己”套票優惠，三張門票即可讓五人同行；只要在香港書展內消費滿500元即可換領限量紀念布袋一個及精美禮品一份，換完即止。



作為香港7月焦點盛事及“香港.盛夏派對”節目之一的香港書展，今年以“飲食文化.未來生活”為年度主題，場內場外舉辦超過620項文化活動，邀請多位與飲食文學相關的重量級作家與書迷交流，探討文字背後的文化風情、生活態度以及未來科技孕育的新飲食文化等。



八大講座系列 內容廣泛



香港書展繼續舉辦八大講座系列，包括“心靈勵志”、“世界視窗”、“年度主題”、“英語及國際閱讀”、“兒童及青年閱讀”、“本地文化歷史”、“寫意生活”和“名作家講座系列”。當中“心靈勵志”講座系列邀得已故著名美食家及作家蔡瀾的助理楊翱和其好友及著名服裝形象設計師劉天蘭等細說蔡瀾的往事，值得留意。