商廈設備質素升級　增租賃競爭力

中評社北京7月17日電／據大公網報導，香港寫字樓租賃市場在全球經濟挑戰下持續審慎，甲級商廈空置率於第二季錄17.5%，儘管隨著金融行業的活躍，辦公室使用率錄得溫和正吸納量，但面對行業發展兩極化的趨勢，不同行業的企業租戶對於經濟前景及公司發展策略仍好淡爭持，而下半年及明年將迎來約500萬方呎的新增供應，如何管理寫字樓以保持核心競爭力，以及尋找新增長空間，成為關注的議題。



根據高力發布的《2025年第二季度市場報告》指出，隨著本港今年IPO活躍，亦帶動新企業在香港尋求上市及設立區域總部，辦公室需求有逐步回暖跡象，過往兩年每年錄得45萬方呎的淨吸納量。然而，數字僅為2025年和2026年新增供應量約10%，故租金依然受壓。甲廈租金第二季持續下調1.8%，年初至今累計跌4.7%，在大量新增供應的壓力下，預測未來空置率的上升空間仍大。



另一邊廂，隨著地緣政治的分化和不確定性因素，高力的《香港寫字樓租戶調查2025》所見，企業租戶對未來一年的經濟發展前景出現行業分化的情況，以電訊業及保險取態較為樂觀，相反主要來自於採購、貿易、物流和航運的企業則較看淡前景；也反映到現實的經濟和地緣政治狀況的影響。而不約而同地，他們對選取辦公室的先決條件，均著重於成本效益，同時也為商廈業主迎來新機遇。



為應對市場挑戰，租戶態度普遍保守，大部分租賃以續租為主，惟因應市場變化，不少租戶期望於新租約中可爭取較靈活的租賃條件；而希望物色新寫字樓的租客，除租金以外，亦考慮到租置成本的效益，最鮮明的傾向為選用全配備寫字樓，因其即租即用、靈活高效，成為企業降低租用新辦公室前置成本的理想方案。



另一方面，不少企業租戶表示更加重視大廈的設備質素，包括洗手間、空調系統及升降機系統，對於有數碼系統驅動及管理，以促使大廈的環境、空氣、節能與人流管理更優化的大廈，更能脫穎而出；而對於大型或跨國企業而言，達到ESG標準及具有認證的大廈，繼續是他們的關鍵考量。這現象同時對大廈業主帶來設備升級的機遇，以增強物業在競爭激烈的市場中的價值。