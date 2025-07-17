港珠澳大橋擬試行“人面識別”通關

當局計劃在港珠澳大橋試行人面識別通關。（大公報） 中評社香港7月17日電／大公報報導，立法會大會昨日討論疏導陸路口岸人流措施，保安局局長鄧炳強表示，有計劃在港珠澳大橋試行人面識別通關，另一方面，正就蓮塘口岸採用“合作查驗、一次放行”模式與內地部門研究討論。



兩地商蓮塘口岸“兩地一檢”



上半年2360萬訪港旅客中，七成是內地旅客、約有1780萬人次，按年增加一成，多位議員關心如何提升陸路口岸的通關效率。九龍中（民建聯）李慧琼：“人面識別大家都好期待，可否分享短期或中期會否在哪個關口試行。”



鄧炳強表示，在沙頭角檢查站已成功實行人面識別先導計劃，下一步打算在港珠澳大橋採用該先導計劃，現時正進行系統改善基站設計和測試。



選委會界別林順潮詢問局方，會否考慮在人流最多的羅湖口岸和福田口岸，於短期內採用兩地一檢通關模式。鄧炳強回應說，檢視了蓮塘／香園圍口岸實施這措施的可能性，正就此與內地有關當局研究討論。至於羅湖的大樓老舊、地方較狹窄，他表示，如在現有地方做“合作查驗、一次放行”，挑戰會非常大，需要務實處理。



大型演唱會暫毋須延長通關



香港舉辦很多演唱會及體育盛事，吸引大批旅客來港參與，鄧炳強指出，為更有效疏導大型演唱會結束後經陸路離境的旅客，口岸部門會就大型演唱會作超前部署。有議員提出，在舉辦大型活動的日子可否延長通關時間。鄧炳強：“就落馬洲皇崗口岸，我們留意到跨境旅客主要在大型演唱會結束後45分鐘後陸續到達口岸，回內地人潮大致在個半小時內疏導完。近日觀察所得，大型演唱會結束後相關邊境管制站人流較多，但運作大致暢順有序。整體來說，現時邊境管制站可配合旅客需求。”他強調，延長通關時間牽涉兩地口岸運作，必須要審慎考慮一籃子因素，當局會繼續密切留意旅客通關的需求，視乎實際需要適時與內地有關當局協商。



有議員認為，旅客趕回深圳是因為香港中價酒店或賓館供應不足，鄧炳強說政府聽到意見，相關政策局正在研究。