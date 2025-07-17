王毅分別會見上合組織秘書長和多國外長

中評社北京7月17日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅16日在天津分別會見上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫、烏茲別克斯坦外長賽義多夫、塔吉克斯坦外長穆赫裡丁、巴基斯坦副總理兼外長達爾、伊朗外長阿拉格齊。



會見葉爾梅克巴耶夫時，王毅表示，中方接任上合組織輪值主席國以來，已舉辦90多項活動，推動一系列合作，目的就是凝聚成員國合力，做實做強上合組織。希望秘書長繼續支持中方主席國工作，配合中方舉辦一屆友好、團結、成果豐碩的峰會。



葉爾梅克巴耶夫祝賀上合組織外長會成功舉辦，表示習近平主席接見各方代表並就上合組織發展發表的遠見卓識，令他深感欽佩和認同。秘書處將繼續全力支持中方主席國工作，共同籌備好天津峰會。



會見賽義多夫時，王毅表示，中方願同烏方一道，全面落實好領導人共識，籌備好下階段高層交往，推動兩國關係實現更高質量、更高水平發展。雙方要加快推進重點領域合作，推動中吉烏鐵路早日實現通車，打造更多合作新成果。



賽義多夫表示，在習近平主席領導下，中國發展取得歷史性成就，烏方對此深表欽佩。兩國元首引領烏中關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，各領域務實合作成果豐碩。烏方將一如既往全力支持協助中方辦好天津峰會。



會見穆赫裡丁時，王毅表示，中方願同塔方一道，落實好兩國元首共識，籌備好下階段高層交往。雙方要實施好政府間經貿合作規劃，提升兩國互聯互通水平，加強投資、能源、反恐安全等各領域務實合作。



穆赫裡丁表示，塔方將全力支持配合中方，確保天津峰會成為載入史册的盛會。在兩國元首指引下，塔中關係開啟了新篇章。塔方願同中方推動塔中新時代全面戰略合作夥伴關係邁上更高水平。