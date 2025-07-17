進口價格升　美國關稅通脹抬頭

美國6月份多個進口商品價格按月急漲，關稅通脹開始顯現。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，儘管美國6月核心消費物價指數（CPI）低於預期，但關稅通脹仍然露出馬腳。剔除住房與汽車價格因素，進口相關產品價格開始抬頭。數據公布之後，美股美債先升後跌，美匯指數先跌後漲，反映市場通脹共識出現逆轉。



6月核心CPI按年增長2.9%，按月上升0.2%，後者已連續五個月不及預期。從細分項目來看，一是住房價格走低拖累服務通脹，二是汽車價格疲弱影響商品通脹。兩者成為平抑通脹數據的主要功臣。



樓價下行幹擾數據



目前美國的高息環境抑制了樓市需求，住宅和商業地產價格指數雙雙回落。在線地產經紀平台Redfin的數據顯示，截至今年4月份，市場上活躍的賣家（190萬）相比買家（150萬）大幅多出33.7%，為2013年有紀錄以來最大差距。該平台預測，供過於求的局面將為市場帶來下行壓力，預計年底前樓價將下跌1%。



而蔓延全球的價格內捲潮，也直接衝擊了美國的汽車行業。一方面是深陷政治鬥爭的馬斯克，為提振特斯拉銷量大幅降價。另一方面，在對等關稅的背景下，汽車出口商為了對衝也在拼命促銷。以日本為例，美國目前對日本汽車徵收稅率為25%，而日本對美汽車出口價格也累計下跌近20%。



但從核心商品價格來看，多數項目的按月上漲勢頭清晰，其中包括家具用品增1%、電器增1.9%、食品和音頻商品增1.1%、運動商品增1.4%、個人電腦增1.4%。上述商品均與美國進口密切關聯。此外，美國超級核心通脹價格（不含住房在內的服務業成本）也在反彈，6月按月升0.21%，按年漲3.02%，均為今年2月以來的最高漲幅。



對等關稅於4月初就已落地，美國通脹卻“毫發無損”，一直都是市場焦點所在。筆者6月28日撰文《降息預期背後的市場博弈》曾對此作出解釋：在需求端，美國家庭提前囤貨抑制了商品漲價空間；在供給端，本土零售企業選擇壓縮利潤以承擔關稅成本。