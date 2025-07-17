第二屆上海合作組織國家電視節在西安開幕

7月16日，上海合作組織副秘書長圖爾蘇諾夫·巴蒂爾·埃爾基諾維奇在第二屆上海合作組織國家電視節開幕式上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社報導，7月16日，第二屆上海合作組織國家電視節在陝西西安開幕。本屆電視節以“匯文明·創視聽·共未來”為主題，聚焦展現上合組織國家廣電視聽交流合作豐碩成果。來自19個上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴的廣電主管部門、電視媒體和相關企業、高校智庫、國際組織、駐華使領館的300名代表參加開幕式。