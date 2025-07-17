筆克遠東受惠展覽增加　破頂可期

筆克遠東（00752）（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，踏入暑假，除了是旅遊及消費旺季之外，亦是展覽會的旺季，例如一年一度的香港書展昨天開幕，筆者到現場參觀，發現人頭湧湧，不少更是從內地而來；之後香港會議展覽中心還會舉行美食展，相信會帶來另一個高潮。對於舉辦展覽會，在港股之中，可以選擇筆克遠東（00752）。此股近年走勢強勁，由2022年底約0.7元開始發力，到昨天即市最高2.68元，累升近3倍，已接近歷史高位2.825元，現價動態市盈率8.8倍、息率6.2厘，仍有吸引力，相信後市可以破頂。



筆克遠東主要提供展覽、項目及品牌激活服務，四大分部包括：展覽、項目及品牌激活分部，提供包括展覽策劃、宣傳項目設計及視頻內容製作等；博物館及主題娛樂分部，主要從事博物館及主題樂園等的設計和裝修業務；視覺品牌激活分部，主要從事為汽車等行業的零售店提供數碼體驗及裝修服務；會議策劃激活分部，從事會議及展覽的管理業務。



派息穩定 支撐股價



集團截至4月底止中期營業額錄得34.69億元，按年升17.9%；純利2.12億元，升10.8%；派中期息5.5仙，與上年同期派息一樣。集團過去多年維持派息，由2019／20年到2023／24年度，每股派息由0.025元升到0.166元，派息比率升至57.6%，難怪股價同步上升。展望未來，環球舉辦的展覽會相信愈來愈多，集團料可受惠，值得留意。