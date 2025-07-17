香港資產管理市場淨流入急升81%

陳茂波（下圖）指出，國際投資者普遍向他表示，香港金融體系穩健安全，金融業未來增長潛力龐大，令他們對投資香港興趣更為濃厚。資料圖片 中評社香港7月17日電／香港文匯報報導，全球不確定性升溫下，全球投資者用“真金白銀”對香港投下信心一票。證監會昨日（16日）發布《2024年資產及財富管理活動調查》，截至2024年底，香港資產及財富管理業務的管理資產總值升至35.1萬億元 ，按年大增13%。淨資金流入急升81%至7,050億元，當中資產管理及基金顧問業務淨資金流入激增逾5.7倍至3,210億元。特區政府財政司司長陳茂波發文表示，受惠股市表現亮麗，資產及財富管理業務提速發展，整體基金業也受惠。陳茂波表示，在與歐美及東南亞金融機構和投資者交流時，感受到他們相當看好內地及香港市場的前景。



陳茂波指出，國際投資者普遍向他表示，香港金融體系穩健安全，金融業未來增長潛力龐大，加上當前的地緣政治格局，強化了多元化投資的需要，令他們對投資香港興趣更為濃厚。這使得去年在港註冊成立的證監會認可基金，淨資金流入按年急增88%，達到1,630億元。這股升勢今年持續，截至5月所錄得淨資金流入已達2,370億元。基於目前宏觀外圍形勢及本地發展趨勢，他預期香港資財管理業會持續向好發展，並有信心香港在兩至三年內，能成為全球最大的跨境財富和資產管理樞紐。



港多元優勢增全球投資者信心

