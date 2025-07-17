網約車自訂收費　陳美寶：讓市民有選擇

陳美寶昨日表示，規管網約車以市民利益為首。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，政府提出網約車立法規管框架，運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，規管網約車以市民利益為首，政府會穩步有序推進立法框架，希望不影響現時運力，會視乎市場需求，作出動態管理，避免出現惡性競爭，強調不會因為個別行業的資產浮動，而影響立法規管決心。



平台財力須符合要求



政府提出網約車規管框架，平台、司機及車輛都要領取許可證。陳美寶昨日接受電台訪問時表示，政府希望鼓勵良性競爭，歡迎多些營運者加入，但若太多平台也會花多眼亂。雖然建議平台數目並無設限，但會設入場門檻，包括營運者要有一定經驗及規模，有資本投入及持續財力，也會參考平台申請人本地、海外及內地相類似經驗。



政府現時並無定出網約車數量，陳美寶說，明白市民關心網約車數量，現時要求共識、取平衡，當有立法基礎後，會與不同持份者再鎖定技術細節，深入討論及論證。就網約車數量問題，政府會考慮市民出行體驗及需要，平台營運定位等。她強調的士仍提供主要運力，網約車是輔助性質，如在繁忙時間或深宵提供服務。



政府建議網約車可因應市場情況自訂車費，陳美寶表示，現時網約車收費一般比的士咪錶收費高，是取決於供求問題，市民也樂意因應車種多些選擇，在雙方協議下付出多一點費用。她指出，政策必須以市民利益為首位，令市民有選擇、平台之間有良性競爭，有參考其他海外經驗，當網約車供應無限，造成惡性競爭及“內卷”，出現“割喉式”競爭，因此政府要考慮保留權力，避免價格過高或過低。