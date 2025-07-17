政府強制的士裝車cam及電子支付明刊憲

政府將於周五刊憲，規定所有的士必須安裝錄影系統，以及接受至少兩種電子支付方式。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，政府將於周五刊憲，規定所有的士必須安裝錄影系統，以及接受至少兩種電子支付方式，修訂規例將於下周三提交立會進行“先訂立、後審議”程序。強制的士司機須提供電子支付將於明年4月1日生效。



政府昨日公布，將於周五刊憲《2025年道路交通（車輛構造及保養）（修訂）規例》及《2025年道路交通（公共服務車輛）（修訂）規例》，規定所有的士必須安裝行程記錄系統，以及所有的士司機必須容許乘客以電子支付媒介繳付的士車費。



明年4‧1起須提供電子支付



行程記錄系統要求能夠在的士車廂內進行帶有錄音的錄影、可清晰顯示的士外的前方及後方視景的錄影，以及收集的士位置的全球定位系統。裝置須連接至運輸署系統，並以封條封妥及每年接受檢驗。運輸署計劃在今年第四季開始授權供應商，以讓業界在明年開始安裝系統，待2027年完成全部安裝工作後，可隨即投入運作。



運輸及物流局表示，相信系統有助阻嚇司機的不當行為，提升駕駛安全，並在司機和乘客出現爭拗時，保障雙方權益。至於電子支付的規定，將於明年4月1日生效，司機必須提供至少兩款電子支付方式，其中一款須使用二維碼。運輸署將積極協調各電子繳費媒介平台，安排工作坊或簡介會，協助司機學習如何以電子方式收費。



的士商會“智慧出行聯合商會”主席周國強表示，現時有關的士的投訴數字未有改善，認為隨著所有的士安裝錄影系統，司機會清楚拒載等行為會無所遁形，乘客亦明白行程中作無理要求會被記錄，參考澳門已實行相關措施，可望減少的士投訴至少一半。周國強相信，相關係統支出要由的士車主負責，現時他旗下每部的士，安裝及使用類似的系統需花費約4000元，業界正物色更便宜的供應商。