中國在全球產供鏈中的話語權持續增強

製造領域自動化跨越發展，研發領域創新出奇制勝。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據大公網報導，第三屆中國國際供應鏈促進博覽會昨日在北京開幕，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席開幕式並致辭。在全球產業鏈供應鏈因為地緣政治複雜化、貿易保護主義抬頭而加快重構的大背景下，第三屆鏈博會的召開不僅是中國積極應對新時期挑戰的重要舉措，更展現了中國堅持對外開放、深化全球產業鏈供應鏈合作的大國擔當，為促進世界經濟﻿復甦和構建人類命運共同體貢獻力量。



第三屆鏈博會吸引了來自75個國家、地區和國際機構的超過650家企業和機構參展，世界500強及行業龍頭企業占比超過65%。今次鏈博會出現了不少新面孔，有230多家是首次參展的新夥伴，美國芯片巨頭英偉達也是首次亮相。從企業參展數量及國際覆蓋面來看，第三屆高於首屆鏈博會參展企業510家，也高於第二屆鏈博會參展企業600家。第三屆鏈博會規模空前，凸顯中國的國際影響力持續增強，在全球產業鏈和供應鏈中的話語權持續提升。



更引人注目的是，第三屆鏈博會國際化水平更高，這體現在歐美企業增加，占境外參展商總數的一半，其中美國參展商較上一屆增加15%。在中美貿易戰的大背景下，歐美企業對參與中國市場、融入中國供應鏈的興趣有增無減，反映中國作為全球產業鏈和供應鏈的重要環節，任何“脫鈎斷鏈”的圖謀都是不切實際的。以稀土為例，中國提供了全球市場九成以上的精煉稀土，這是汽車、飛機、輪船乃至導彈等製造中不可或缺的部分，一些原本為躲避關稅戰而離開中國的外國企業，最近希望重新進入中國市場，為的是可以獲得不受限的稀土供應。這也是美國急於同中國達成貿易協議、最近重新向中國開放部分芯片的重要原因。



本屆鏈博會的鏈式邏輯更加清晰，創新引領更加突出，設置了先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務專區，覆蓋了從基礎研發到終端運用的全產業鏈。本屆鏈博會還設置“鏈博首發站”新品發布專區，集中展示新產品、新技術、新工藝和新場景。有別於前兩屆鏈博會注重展示供應鏈環節，本屆更強調技術創新和產業升級的融合，背後反映的是中國在高端製造領域的技術進步，已從“製造大國”蛻變為“智造大國”，中國式現代化建設不可逆轉。



鏈博會是一面鏡子，彰顯了中國的制度自信和道路自信。不管外部勢力如何遏制打壓中國發展，效果總是適得其反。從當年的“兩彈一星”到後來的航空航天、全球定位系統，再到今日的人工智能、高端芯片，中國依靠自己的聰明才智和自力更生，實現飛躍式發展，趕上甚至超過國際一流水平。