富權：賴圖謀“過境美國本土”將自取其辱？

中評社香港7月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：賴清德圖謀“過境美國本土”將自取其辱？以下為文章內容。



對於賴清德計劃籍著出訪幾個中南美洲國家而對美國進行“過境美國本土外交”的圖謀，繼外交部發言林劍前日表態，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持“台獨”，分裂分子及其分裂行徑，呼籲美方應認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題之後，國台辦發言人陳斌華昨日也表示，我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式“過境”竄美。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



民進黨當局不要以為，林劍和陳斌華的表態談話是“低層級”的“例行公事”，而滿不在乎。其實，在此背後，卻隱藏著美國白宮在“掂量”賴清德“過境美國本土”的請求時，必須要注意比此請求更重大的戰略訴求，就是美國總統特朗普正在籌劃訪問中國，進行中美兩國元首的會晤，及特朗普希望中美兩國的貿易談判獲得對美方有利的成果，尤其是在稀土進口方面。如果因為滿足對美國利益不大的賴清德“過境外交”的要求，從而衝擊特朗普的戰略訴求，那就是“因小失大”，“虧大了”，這盤“蝕本生意”做不過。



但是，賴清德卻是“勢在必行”，正在策劃去程時“過境”紐約，回程“過境”達拉斯的計劃，而且還為了能夠實現這個計劃，正在以“變相買過路費”的方式，向美國獻出“投名狀”，包括將會宣布向美國大規模購買民航客機，及在達拉斯宣布電子、資通訊、石化、農產品及天然氣等產業的投資計劃等。



為何賴清德對這次“過境美國本土外交”是“勢在必行”？可能有如下幾個原因。其一，是要以“代替宣示”的形式，打破人們仍然存在的美國方面尤其是特朗普的“疑賴論”，而且同時在台灣地區內部清除人們仍然存在的“美疑論”。



實際上，特朗普就任已經有半年，但卻在對台政策方面沒有任何表述，這是過去從來沒有過的。這除了是特朗普出於其本人“台灣只是筆尖”的固有認知之外，也可能是對賴清德“台獨工作者”的政治立場有所顧忌，畢竟包括美國在內都沒有任何國家敢於公開表態支持“台獨”，這與“友台”是不同性質的兩回事。而賴清德近來的民調大幅走低，除了是其在台灣地區的內部事務倒行逆施之外，也因為台灣民眾都抱有“美疑論”，亦即認知到美國及其現任總統存在著嚴重的“疑賴論”，這也使得台灣民眾認為賴清德是台灣地區歷任領導人中，與美國關係的開展是最無能的。因此，賴清德要以實現“過境美國本土”，來打破這些“迷思”。



其二，是要“爭翻啖氣”。從李登輝“發明”對美“過境外交”後，歷任台灣地區領導人，無論是國民黨的馬英九，還是民進黨的陳水扁、蔡英文，都能夠程度不同地實現對美國的“過境本土外交”，惟有賴清德至今“吃零雞蛋”，去年的首次“過境美國”，籌備了大半年，美國硬是不讓他“過境”本土，只是讓其中途分別在夏威夷和關島停留，這讓曾經叫嚷要“走進白宮”的賴清德情何以堪。因此，他要在特朗普上任後自己的首次“過境美國”，不但是實現“過境本土”，而且還要實現“過境美國”最高層次的停留紐約。否則，他就在與其存有“瑜亮情結”的蔡英文的面前，抬不起頭。

