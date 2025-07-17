外賣“神券”背後爭的是什麼？

中評社北京7月17日電／據新華社報導，“外賣大戰”又升級。多家平台企業再發折扣券、兌換券，網友戲稱“冰箱的奶茶都放不下了”。



優惠力度有多大？



7月14日，記者點開各家平台企業發現，此前首頁的“0元吃”“0元喝”頻道入口多已消失，但仍可領到滿18.8減18.8元、38減18元、15減10元等不同面額的外賣優惠券。例如，有網友叠加紅包後，一杯原價21元的奶茶最終支付3.2元。不過還需要仔細辨別，並非所有商家都在優惠券適用範圍內。



商家、騎手怎麼看？



大額補貼下，大大小小的餐飲店外賣業務繁忙，騎手更是感受到訂單暴增的“壓力”。



“現在周末客單量翻倍了。”崔先生是一名北京眾包騎手，並且只在中午和晚上兼職跑西城區。他告訴記者，比如上個周六就非常忙，兩個時段就能掙300多元。



北京西城區某商圈的飲品店里，店員忙得腳不沾地。記者詢問能否現場下單等候取餐，被告知至少要等30分鐘。“周末搞大額補貼時，可能得等一個小時。”點單的店員說。



不過，一些弊端也在顯現。在西部縣城經營一家飲品店的商家表示，參與“外賣大戰”以來，每天外賣單量翻了2、3倍，但他並沒有賺到錢，因為平台的補貼商家也需要承擔一部分。儘管如此，該商家表示還是會繼續參加，“其他家都有優惠，你不優惠就沒有外賣單。”



北京某知名飲品店負責人說，現在最大的感受是“公司全員停休備戰”，極端情況下還免費出單，有的客單價是0元。他認為，商家和平台在“外賣大戰”中都不占優勢。“有的顧客會因等太久取消訂單，造成浪費，而且活動結束後訂單下滑較快。”