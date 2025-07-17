上合組織：共拓數字經濟合作新空間

中評社北京7月17日電／據人民日報報導，以“數字經濟新紐帶 共拓合作新空間”為主題的2025上合組織數字經濟論壇日前在天津舉辦，來自上海合作組織國家政府、企業、高校、智庫的1500餘名嘉賓與會，圍繞數字基礎設施建設、數據流通交易、人工智能應用、智慧城市建設、數字人才培養培訓等領域的發展與合作進行交流，助力上海合作組織可持續發展。



在數字化浪潮席捲全球的當下，數字基建已成為國家和區域發展的關鍵支撐。中國與其他上海合作組織國家始終以“上海精神”為基石，持續凝聚數字發展共識、完善機制建設、推進數字領域務實合作。今年6月發布的《上海合作組織成員國數字化轉型行動計劃》為上海合作組織成員國深化數字基建合作提供了路線圖。



在吉爾吉斯斯坦，中企參與建設的5G網絡覆蓋主要城市，助力當地互聯網普及率從43%提升至70%以上；在塔吉克斯坦，中塔合作的數字醫療平台實現遠程會診全覆蓋，惠及偏遠地區民眾；中國在上合組織國家已建成10個魯班工坊，數字人才培養學歷教育與職業培訓緊密結合……“中國已成為中亞地區在數字經濟發展領域最重要的合作夥伴，與中國及其他上海合作組織成員國的數字合作正成為中亞各國實現數字化轉型的重要路徑。”烏茲別克斯坦中亞國際研究所歷史文化遺產和人文研究部主任達尼亞爾·庫爾班諾夫表示，烏茲別克斯坦正全力推進信息基礎設施現代化及人工智能應用，通過雙邊機制、中國—中亞合作機制以及上海合作組織等多個平台，中亞國家與中國開展的合作正在成為推動中亞地區數字化轉型的關鍵動力。



論壇期間發布了中國—上合組織國家數字經濟合作典型案例。中國國家數據發展研究院院長胡堅波介紹，上海合作組織國家共建的數字產業園區涵蓋農業科技、跨境貿易、技術轉化、智慧製造等多領域。中國—上海合作組織大數據合作中心的設立是重要里程碑。中心自啟用以來，積極推動上海合作組織國家在數字經濟領域合作：中國與烏茲別克斯坦、柬埔寨等國推進聯合研究；開展8期“上合之樹”數字技術培訓，為上海合作組織成員國20多個政府部門、企業、高校等累計培訓學員770餘人次，助力提升區域數字人才儲備。



“數字經濟是新時代的絲綢之路，發展數字經濟是我們的共同願景。”埃及行政發展部前部長、蘇伊士運河經濟區原主席艾哈邁德·達維什說，“上海合作組織提供了一個共同構建由技術驅動、智慧引領、以公平為基石、惠及所有人數字未來的平台。”“本次論壇為上海合作組織國家的數字經濟發展與合作提供了重要機遇，將推動上海合作組織整體團結發展。”上海合作組織實業家委員會執行秘書長謝爾蓋·卡納夫斯基說。