中國代表敦促國際社會緩解加沙人道災難

中評社北京7月17日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰16日在安理會加沙人道局勢緊急公開會上發言，敦促國際社會以最強的緊迫感採取有力行動，緩解人道災難。



傅聰說，加沙衝突已持續21個月，人道局勢惡化到前所未有的地步。保障人道援助是以色列作為占領方的國際人道法義務，也是多份安理會決議和國際法院臨時措施命令的明確要求。中方堅決反對把人道援助武器化，敦促以色列立即解除對加沙的封鎖圍困，全面恢復人道物資准入。



傅聰表示，聯合國已多次指出，美國、以色列推動的軍事化物資分配機制違反公正、獨立和中立原則，不足以緩解人道局勢，反而一再造成重大平民傷亡。聯合國等機構擁有完備體系和豐富經驗，有能力向加沙各地大規模運送人道物資。各方應支持聯合國以符合人道主義原則的方式開展援助，以色列有義務為其提供安全保障和一切便利。



傅聰還說，據報導，以色列方面近日討論在加沙南部建立所謂“人道主義城市”，中方對此表示嚴重關切。任何強迫遷移巴勒斯坦人民的企圖都嚴重違反國際法和安理會決議，國際社會必須予以堅決拒絕。



傅聰表示，立即實現加沙持久停火是拯救生命、緩解人道災難的關鍵前提。中方敦促以色列立即停止在加沙的一切軍事行動。對當事方有重要影響力的國家，應當秉持公正負責任態度，為推動停火採取切實有力行動。



傅聰強調，落實“兩國方案”是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，中方歡迎落實“兩國方案”高級別會議將於本月底舉行，希望會議為推進“兩國方案”政治進程注入強勁動能。中方將繼續同國際社會共同努力，推動平息加沙戰火，緩解人道災難，落實“兩國方案”，最終實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決。