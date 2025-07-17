加沙援助點發生踩踏　私營組織甩鍋哈馬斯

中評社北京7月17日電／據新華社報導，由美國和以色列支持建立的“加沙人道主義基金會”16日說，20名巴勒斯坦民眾在其一處援助物資分發點死亡，這一組織稱有武裝人員“煽動”人群互相推擠。加沙民間組織人士則說，該基金會管控人群不力，引發踩踏。



“加沙人道主義基金會”在一份聲明中說，19名巴勒斯坦人死於踩踏，另有1人遇刺身亡。這一組織稱，“有可靠理由相信，人群中的武裝人員和隸屬於哈馬斯的人員刻意引發了騷亂”。



據美聯社報導，這是“加沙人道主義基金會”首次確認其在加沙地帶的物資分發點出現人員死亡情況。先前，這一私營組織很少承認其分發點出現問題，通常指責巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）煽動恐慌、散布不實信息，但沒有給出過確鑿證據。



路透社則援引加沙地帶一個民間組織負責人阿姆賈德·沙瓦的話報導，“加沙人道主義基金會”嚴重管理不善，沒有管控人群，讓“饑腸轆轆且疲憊不堪”的平民擠在狹小空間，導致混亂和死亡。



前一天，聯合國人權事務高級專員辦事處發布消息說，截至7月13日，加沙地帶已有逾800人在試圖獲取食物過程中遇難，其中超過600人死在“加沙人道主義基金會”物資分發點附近。



5月27日以來，“加沙人道主義基金會”繞開聯合國機構，單方面“接管”加沙地帶援助物資分發，其分發點附近多次發生以色列軍人開槍打死領取救濟物資者事件。以軍6月30日發表聲明，承認巴勒斯坦平民在分發點附近受到傷害，並稱“已吸取教訓”，在調查槍擊事件的同時，向前線部隊下達了新的行動規範。



“加沙人道主義基金會”發布最新聲明當天，以軍對加沙地帶的軍事行動造成41人死亡。據媒體16日報導，以軍對加沙地帶北部的空襲導致22人死亡，包括11名兒童；在南部汗尤尼斯的行動導致19人死亡。