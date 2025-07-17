特朗普宣布終止為加州高鐵撥款

中評社北京7月17日電／據新華社報導，美國總統特朗普16日宣布，聯邦政府將終止對加利福尼亞州高鐵建設項目的撥款。特朗普稱，聯邦政府將不再為這個“騙局”“爛攤子”“投入一分錢”。



特朗普在社交媒體上說，美國納稅人“將正式停止為加州災難性高價、‘通往虛無的高鐵’計劃買單”。“這個爛攤子花費納稅人數千億美元，而我們除了成本超支外一無所獲。當初承諾的鐵路至今仍未建成，也永遠不會建成”。



特朗普還說：“這是構思拙劣、毫無必要的工程，完全在揮霍納稅人的錢——但到此為止了。”



當天，美國交通部長肖恩·達菲宣布將取消加州高鐵約40億美元聯邦撥款，並在社交媒體上抨擊“紐森州長和加州的高鐵爛攤子就是政府無能、甚至可能腐敗的典範”。



紐森在社交媒體上回應達菲說，“才不會聽那個無法讓飛機能繼續飛在天上的家夥的建議”。有美國輿論解讀認為，紐森在暗諷達菲任交通部長後美國航空器事故頻發。



美國交通部此前曾發布報告稱，加州高鐵項目存在工期拖延、成本超支等問題。加州高鐵管理局強烈反對交通部的結論，認為“這些結論具有誤導性”，“未反映出加州在建設高鐵方面取得的重大進展”。



加州高鐵管理局將加州高鐵稱為“美國第一條真正的高鐵”。



加州高鐵項目自2008年獲批以來，多次受到工期延誤和資金短缺的困擾。部分共和黨議員今年2月致信聯邦政府稱，該項目僅完成了約35公里的填土工程和11座立交橋結構。