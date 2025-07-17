﻿特朗普聲稱7200億投資AI及能源

美國賓夕法尼亞州一座核電站旁興建的數據中心。（圖片來源：美聯社） 中評社北京7月17日電／據大公報綜合《衛報》、美聯社報導：7月15日，美國總統特朗普與多家科企以及能源公司高層在搖擺州賓夕法尼亞州，出席有關人工智能（AI）的能源與創新峰會。特朗普在會上吹噓總額超過920億美元（約合7222億港元）的投資，又聲稱美國正處於“黃金時代”。



特朗普在匹茲堡卡內基梅隆大學舉行的峰會上承諾，當局將加快，為電廠發放許可證，並在能源和人工智能基礎設施方面投入數十億美元的新投資。他說，“我們正建立一個未來，美國工人將鍛造鋼鐵、製造能源、興建工廠……我認為我們正處於美國真正的黃金時代。”



出席峰會的科企和能源企業紛紛宣布投資項目。穀歌（Google）將投入250億美元，未來兩年內在全美建設AI基礎設施和數據中心，另外還將投入30億美元翻新該州兩座水力發電廠，為區域AI數據中心提供服務。資產管理公司黑石承諾向該州東北部的數據中心和能源基礎設施投資250億美元。另外，AI雲計算公司CoreWeave成為最大的投資者，將斥資60億美元建設AI數據中心。



分析人士稱，這是特朗普第二任期內第二次在國內進行大規模AI投資宣傳動員，也凸顯了這個關鍵搖擺州的重要性。特朗普在今年1月上任後，揚言要讓“美國成為AI世界之都”。特朗普政府官員直言，這些舉措的目的在於維持美國的AI競爭優勢，尤其是針對中國。



美媒認為，這些投資承諾能否落實仍未可知。分析人士警告稱，美國缺乏支持數據中心投資的基礎設施，上述項目並未對老化的電網本身進行投資改造，反而增加電網的負擔。