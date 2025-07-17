﻿美向印尼征19%關稅　美商品出口零關稅

印尼工匠縫制手工皮靴，該款皮靴在美國和歐洲很受歡迎。（圖片來源：法新社） 中評社北京7月17日電／據大公報綜合美聯社、《朝鮮日報》報導：美國總統特朗普15日在社媒平台“真實社交”上發文宣布，美國將對所有進口的印尼商品徵收19%的關稅，而美國對印尼的出口將享受免關稅和非關稅壁壘待遇。



特朗普表示，他與印尼總統普拉博沃會談後，雙方達成一項重要協議，印尼“首次向美國開放整個市場”。作為協議的一部分，印尼承諾購買價值150億美元的美國能源、價值45億美元的美國農產品以及50架波音飛機。



特朗普政府迄今僅與英國、越南及印尼達成貿易協議。美媒上周爆料稱，與越南達成初步協議後，特朗普在最後關頭單方面將關稅稅率從11%調高至20%，讓所有人措手不及。特朗普15日表示，美越協議已“大致敲定”，他可以公布協議的細節，但沒有這個必要。



特朗普當天還稱，計劃對包括非洲和加勒比地區國家在內的至少100個較小國家徵收略高於10%的關稅。另據韓媒披露，美韓貿易談判之所以停滯不前，是因為美國要求韓方設立價值4000億美元的“製造業合作強化基金”，規模超過韓國年度預算的8成。報導稱，美方提及與日本在協商關稅時提議的“對美投資基金”，希望韓國比照日本提議規模，也設立類似“合作基金”。考慮到日、韓經濟規模差距，韓國政府很難承擔相等規模的基金。



中國外交部16日表示，中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，維護良好的國際經貿合作環境。