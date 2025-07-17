水利部詳解防汛關鍵期應對舉措

6月19日，湖南省張家界市武陵源區索溪水庫開閘洩流。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社報導，七月過半，我國正式進入“七下八上”防汛關鍵期。“七下八上”期間防汛形勢如何？水利部門將採取哪些應對舉措？水利部16日舉辦新聞發布會，詳解“七下八上”防汛關鍵期有關情況。



水利部信息中心主任付靜介紹，根據預測，“七下八上”期間我國區域性階段性旱澇明顯，北方洪澇偏重，局地極端暴雨洪水頻發重發。黃河中游，海河流域大清河、永定河、北三河，鬆遼流域遼河、渾太河和松花江吉林段等可能發生較大洪水。



“台風方面，預計有2至3個台風登陸我國，可能有較強台風北上影響北方地區。此外，長江流域中游洞庭湖鄱陽湖水系及中下游幹流沿線、新疆中北部等可能將出現階段性乾旱。”付靜說。



進一步落實水旱災害防禦工作體系，是平穩度汛的重要一環。



“水利部將從責任落實、決策支持、調度指揮三個方面持續發力。”水利部副部長王寶恩介紹，水利部會同相關部門，向社會公布2025年全國防汛抗旱責任人及大江大河、大型及防洪重點中型水庫、主要蓄滯洪區、重點防洪城市等2792名防汛責任人名單，接受社會監督。



在決策支持與調度指揮方面，全國已有23個省份成立了水旱災害防禦中心，水利部每日滾動會商研判，發出“一省一單”靶向預警，直達一線。



“當前，預報精準度有待提升、落實流動人員轉移避險措施仍需加強等問題還需進一步解決。”王寶恩表示，將進一步完善機制，細化措施，持續提升水旱災害風險管控水平。



迎戰“七下八上”防汛關鍵期，必須堅持“兩點論”和“重點論”的辯證統一，在統籌兼顧的基礎上重點發力。

