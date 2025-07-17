雅安市發布“天價耳環”調查處理情況通報

中評社北京7月17日電／據新華社報導，16日，四川省雅安市聯合工作組發布黃楊某甜“天價耳環”有關問題調查處理情況的通報。監察機關已將黃楊某甜之父楊某違法所得3萬元予以沒收，由於其已辭聘，不再給予政務處分。據工作組核實，網絡關注的“天價耳環”為仿制某大牌飾品。



通報稱，楊某於2011年4月至2017年3月先後在雅安市城市管理行政執法支隊和雅安市投資促進局下屬的市投資促進服務中心工作，在此期間，其存在違規經商辦企業、故意隱瞞違法生育二孩的問題。



經工作組調查，2015年1月，楊某與3名公職人員以各自親屬名義共同註冊成立雅安尚品商務服務有限責任公司，其中楊某以其妻子司某霞名義持有25%股份。楊某等4人利用工作之便幫助公司承攬業務，2017年5月公司注銷。公司存續期間，共產生利潤12萬元，4人各分得3萬元利潤。其他3名公職人員系中共黨員，依據《中國共產黨紀律處分條例》，紀檢機關已分別給予黨紀處分，違紀所得已全額收繳。



通報稱，關於故意隱瞞違法生育二孩的問題，由於楊某已辭聘，且違法生育相關處罰規定已清理和廢止，按照現行法律、法規及政策規定，不能再對其違法生育二孩問題和故意隱瞞行為進行處理。



據通報，工作組實地走訪核實網絡關注的“天價耳環”問題。網傳黃楊某甜佩戴的“天價耳環”系司某霞朋友2016年所贈，為仿制某大牌飾品，國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司檢測結果為玻璃耳飾，楊某夫婦及其親屬在國內該品牌專櫃無消費記錄。



通報稱，經查，楊某在雅安工作期間未經手過災後重建項目、資金和慈善捐款，也沒有通過其他方式從中牟利；未發現楊某在雅安工作期間存在其他違法違規行為。楊某、司某霞二人戶籍目前均不在四川，雙方家庭成員無公職人員，楊某夫婦註冊成立的其他公司未在雅安從事商業經營活動。