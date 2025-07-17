攥緊錢袋子守好家底子　要善用紀檢監察建議

湖南省邵陽市紀委監委緊盯鄉村振興特色產業項目落地、惠農富農政策落實等環節，圖為近日，該市紀檢監察幹部在隆回縣桃花坪街道竹塘村核查農村集體“三資”登記台賬。（圖片來源：中央紀委國家監委網站 ） 中評社北京7月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，“根據紀檢監察建議書指出的燕嶺村個別人員套取集體資金問題，縣農業農村局緊盯以村為主體實施的項目，加強監管力度，推行村級權力清單和村幹部履職行為負面清單制度……”日前，湖南省邵陽市紀委監委駐市農業農村局紀檢監察組工作人員來到洞口縣花園鎮，抽查該縣農業農村局對照紀檢監察建議書推進問題整改落實情況，該縣農業農村局相關負責人介紹。



農村集體“三資”是推進鄉村全面振興的物質基礎。二十屆中央紀委四次全會強調，持續深化農村集體“三資”管理、鄉村振興資金使用監管等方面突出問題治理。邵陽市紀委監委靶向整治鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，並用好紀檢監察建議有力武器，深挖症結、對症開方，推動發案單位深入開展以案促改促治，持續規範涉農資金管理使用。



堅持辦案引領，循線深挖風腐問題



“洞口縣花古街道七里村排渠工程涉嫌虛報工程款，總計176.5萬元。”2023年3月，湖南省審計廳對長江綠色生態廊道項目洞口段開展審計，審計小組發現洞口縣現代農業工程合同中花古街道七里村排渠工程未施工卻結算工程款，背後疑似存在貓膩。



邵陽市紀委監委隨即跟進督辦問題線索，指導洞口縣紀委監委組建專案組深入開展核查。經查，該縣農業農村局原相關負責人接受項目方請托，明知該工程未施工仍同意提前撥付款項；該局財務人員在對工程量不瞭解的情況下，仍簽署“屬實”，致使工程款被違規撥付。最終，相關人員被嚴肅處理，176.5萬元工程款被追回。



堅持辦案引領，強化嚴懲震懾。邵陽市紀委監委緊盯農村集體“三資”管理、惠農補貼資金發放、涉農項目資金審批分配等方面存在的不正之風和腐敗問題，統籌用好市縣鄉三級力量，綜合運用審計監督、巡察監督、信訪監督等工作成果，對鄉村振興領域問題線索快速研判，重點線索提級督辦、深挖細查。其中，洞口縣月溪鎮財政所原所長廖某挪用公款案就是一起典型案例。



2023年1月3日，廖某來到洞口縣紀委監委主動投案。調查發現，廖某利用擔任鎮財政所村賬會計、所長職務之便，以私開財政支出憑證、收回往來款項不入賬、預支電費不交等手段，挪用公款用於網絡賭博，廖某最終被判處有期徒刑十年六個月。

