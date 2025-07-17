中荷青年交流會助力心理健康共建

交流會現場合影。（荷蘭中國學聯供圖） 中評社北京7月17日電／據人民日報報導，近期，一場別開生面的中荷青年交流會在荷蘭烏特勒支舉辦。此次活動由荷蘭中國學生聯合會主辦，吸引了來自烏特勒支大學、阿姆斯特丹大學、蒂爾堡大學等高校的中荷學生參與。



在溫馨、活躍的氛圍中，大家圍繞“如何在異國他鄉保持心理健康”“跨文化背景下如何應對壓力”“如何積極融入當地文化”等議題展開交流與互動。活動受到許多同學歡迎，有不少人在社交媒體上發了活動照片和感想。



“畫”出食物，自我表達



活動伊始，每位參與者都要在畫布上畫下自己最喜歡的食物，並向在場其他人作簡短介紹。沒有分組，也沒有限制要求，大家用最喜歡的方式自由表達。



“我畫了家鄉的鉢鉢雞。”一名來自四川的同學說，“這是我從小吃到大的美食。每次在荷蘭看到冷鍋串串，我都會特別想家。”還有名學生畫了西瓜，她說：“夏天的時候吃上一塊西瓜，那是我記憶中最放鬆、自在的時刻。”



荷蘭學生麥克則用火鍋來表達他對中國文化的喜愛。“我這幾年已經去過中國的不少城市，其中最喜歡的城市是重慶。”麥克說，“那裡的火鍋味道很特別，我至今難忘。在重慶，我還體會到了中國朋友的熱情好客。”



“食物與記憶緊密相連。繪畫表現能有效幫助大家打開心扉。”活動策劃同學表示，“我們希望大家暫時放下心理負擔，用藝術方式和他人交流，聊家鄉、童年、期待的事情。”