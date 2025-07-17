中國留學生古箏聲飄馬德里

中秋節，代安娜（右）與中外友人表演節目。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月17日電／據人民日報報導，代安娜在西班牙馬德里康普頓斯大學攻讀社會教育高級研究碩士。留學期間，她將古箏帶來了西班牙，並擇機表演。除了參加當地文化活動，代安娜還在街頭演出，她將視頻作品上傳至社交媒體，吸引了許多人關注，向世界展現中國音樂的魅力。



“他們問我這是什麼樂器”



代安娜從小喜歡音樂，學習古箏。來到馬德里留學後，她被西班牙的街頭藝術氛圍感染，萌生了上街演奏古箏樂曲、傳播中國文化的想法。



“剛開始，我只敢在馬德里周邊人少的小鎮表演，一點點積攢信心。”代安娜回憶起那段“練膽”的經歷，“雖然之前，我在國內有過不少古箏比賽經驗，但在異國他鄉，面對陌生的外國人，還是會發怵。一開始，我不敢抬頭看觀眾，只低頭撥弦，感受到他人的目光時，我的手甚至會發抖。後來，隨著演出經驗的豐富，逐漸自如。”



代安娜說：“在歐洲，小提琴、吉他這類樂器在街頭表演很常見。我發現，如果身著漢服，在古箏前坐下，獨特的東方氣韵更能吸引眾人目光。”



“其實許多外國人對古箏很好奇。”代安娜說，“他們問我這是什麼樂器。有一次，我說古箏已經有2500多年的歷史，對方驚訝得睜大了眼睛。”代安娜說。



街頭演奏的經歷，讓她收穫了許多溫暖的瞬間。“有一次，在馬德里皇宮前，我彈奏了王菲的《如願》，一位街頭攝影師突然遞給我一張照片，是他剛剛拍下的我在演奏的場景。”代安娜分享道。



“過春節時，我和朋友們選了春節經典曲目，然後用中國結、剪紙等裝點樂器，一起在馬德里街頭表演。當時，有一對外國夫婦，上前向我們表達春節祝福，祝福我們平安快樂。這些經歷，讓我覺得做這件事很值得。”