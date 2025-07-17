李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強主持召開會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社報導，國務院總理李強7月16日主持召開國務院常務會議，研究做強國內大循環重點政策舉措落實工作，聽取關於2024年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題初步整改情況的匯報，聽取規範新能源汽車產業競爭秩序情況的匯報，審議通過《國務院關於修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定（草案）》。



會議指出，做強國內大循環是推動經濟行穩致遠的戰略之舉。要找准關鍵著力點，深入實施提振消費專項行動，系統清理制約居民消費的不合理限制，優化消費品以舊換新政策，順應居民消費需求增加多元化供給，擴大新質生產力、新興服務業等領域投資，把內需潛力充分釋放出來，不斷增強國內大循環內生動力。要聚焦突出問題，提高政策精準度和可操作性，加強部門間協同配合，匯聚政策落實的合力，加快破解制約國內大循環的堵點卡點。有關部門要進一步優化政策設計，認真聽取各方面意見建議，積極幫助地方和企業解決困難、促進發展，齊心協力推動經濟持續向好。



會議指出，審計整改是發揮審計監督作用的重要一環，事關政府公信力和執行力。對審計查出問題，要壓實被審計單位整改主體責任，強化主管部門監督管理責任，確保不折不扣限時整改到位。要舉一反三、標本兼治，及時完善制度、堵塞漏洞，鏟除問題滋生土壤。要把審計整改作為推進工作的有力抓手，以整改促落實、提效能，推動各項政策措施落地見效。



會議指出，要著眼於推動新能源汽車產業高質量發展，針對該產業領域出現的各種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。要加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查，督促重點車企落實好支付賬期承諾。要著力健全規範競爭的長效機制，加強行業自律，更好發揮標準引領產業升級作用，引導企業通過科技創新、提升質量等增強競爭力。



會議審議通過《國務院關於修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定（草案）》。



會議還研究了其他事項。