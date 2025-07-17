美聯儲“褐皮書”顯示美國物價普遍上漲

中評社北京7月17日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會16日發布的全國經濟形勢調查報告顯示，自5月底到7月初，美國所有聯邦儲備區物價均出現上漲。



根據美國“聯邦儲備法”，美國全國劃分為12個聯邦儲備區，每區設立一家聯邦儲備銀行。該報告根據12家聯邦儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。



報告顯示，自5月底到7月初，所有聯邦儲備區均經歷物價上漲，大多數地區物價上漲情況與此前一個報告期類似。所有聯邦儲備區的企業均報告經歷關稅帶來的溫和或顯著的投入成本上漲壓力，尤其是製造業和建築業所使用的原材料方面。



報告說，儘管一些企業因客戶對價格的敏感沒有漲價，但很多企業通過漲價或附加費把至少一部分成本增量轉移給消費者。美聯儲所聯繫的企業廣泛預期成本壓力將在今後數月維持在高位，這提高了消費者價格水平在今年夏季晚些時候開始更快上漲的可能性。



報告說，不確定性依然處於高位，這導致企業持續保持謹慎。大多數聯邦儲備區除汽車以外的消費支出下滑。消費者在今年早些時候為避免關稅而突擊購買後，汽車銷售總體溫和回落。經濟活動前景處於中性至輕度悲觀水平，僅有兩個聯邦儲備區預計經濟活動會增長。



勞動力市場方面，企業招聘總體依然謹慎，很多美聯儲所聯繫企業把此歸結為不確定性持續所致。在不確定性緩解之前，很多美聯儲所聯繫企業預期會推遲做出重大招聘或解雇決定。



美聯儲每年發布8次“褐皮書”，通過聯邦儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是美聯儲貨幣政策會議的重要參考資料。下一次美聯儲貨幣政策會議將於7月29日至30日舉行。