歐航局將與英企合作開發高超音速飛行器

中評社北京7月17日電／據新華社報導，歐洲航天局16日發布消息說，該機構與英國弗雷澤－納什公司聯合啟動INVICTUS項目，旨在研發高超音速技術，打造一款具備水平起飛能力、可重復使用的試驗性航空航天飛行器，飛行速度可達5馬赫（即音速的5倍）。



歐航局介紹，高超音速飛行的一大挑戰在於，當飛行速度極高時，由於激波加熱和表面摩擦，飛行器外部和進入發動機的空氣溫度極高。這種極端條件需要特種材料技術和獨特的推進系統，以確保飛行器在高速飛行範圍內正常運行。



INVICTUS項目將採用氫燃料預冷吸氣式推進系統來應對這一挑戰。預冷器系統是基於歐航局SABRE研究計劃的相關技術來開發。新技術可在瞬間將極熱的空氣冷卻，並已通過與傳統噴氣發動機集成的方式成功驗證。



除了提供冷卻功能，採用SABRE相關技術的發動機具有輕量結構，為真正的空天飛機的研發鋪平了道路，使水平跑道起飛並進入太空的設想更進一步。



歐航局機械部門負責人托馬索·吉迪尼認為，高超音速飛行不僅是航空航天領域的下一個前沿，更是通向新型交通、國防和太空探索模式的大門。這種新型飛行器既能像飛機一樣起飛，又能像火箭一樣進入軌道，將徹底革新地面與軌道運輸方式。



據歐航局介紹，未來12個月內，項目團隊將拿出一個完整飛行系統的初步設計方案。