快評：台美關稅政治操作　難杜悠悠之口

中評社快評／美國對等關稅政策8月1日是死線，特朗普早前陸續宣布對多國課徵的關稅稅率，其中日韓為25%。台灣的具體稅率遲遲未公布，外界疑涉政治操作。因為7月26日大罷免投票日臨近，民進黨當局想拖到之後再公布，司馬昭之心，路人皆知。



前中廣董事長趙少康21日表示，據他得到的消息，美國對台關稅就是32%，民進黨當局可能意圖拖延公布時機。趙認為，若關稅談判結果有利於台灣，依民進黨的行事風格，應早已大張旗鼓對外宣傳，如今選擇沉默，顯然有其顧慮。



美國對台關稅是32%？趙少康言之鑿鑿，近日網路上流傳的一個美國律師事務所整理的“關稅追蹤表”，也標示台灣在8月1日面臨32%的美國關稅。台灣當局已出面反駁此說法，指台灣尚未收到美國對等關稅稅率通知。“經濟部長”郭智輝昨天對“32%”或“25%”的數字一概否認，直指是假訊息。



“32%”或“25%”的數字可能都不準確，但是，台美政治操作、民進黨當局希望在罷免案結束後再公布稅率，以避免影響選情的用心，卻昭然若揭。



台灣＂稅率＂有不能說的秘密？日韓關稅25%，台灣遲不公布只會更糟？該不會是有陰謀？關稅關乎產業生死、關乎民生福址，難免引起高度關注與焦慮，遲不公布，又無合理解釋，則難杜悠悠之口。