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克羅地亞外長拉德曼將訪華
http://www.CRNTT.com   2025-07-17 17:25:02


　　中評社北京7月17日電／據新華社報導，外交部發言人16日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，克羅地亞外長拉德曼將於7月20日至22日訪華。

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