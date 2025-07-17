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克羅地亞外長拉德曼將訪華
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2025-07-17 17:25:02
中評社北京7月17日電／據新華社報導，外交部發言人16日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，克羅地亞外長拉德曼將於7月20日至22日訪華。
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