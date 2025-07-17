國家自然博物館“博物館之夜”開幕

國家自然博物館“博物館之夜”16日晚開幕。圖為樓梯燈光秀。（圖片來源：文匯網） 中評社北京7月17日電／據文匯網報導，發光植物微展、樓體燈光秀、“追光者”主題講解……2025年國家自然博物館“博物館之夜”16日晚開幕，將持續至8月15日。記者現場獲悉，在為期一個月的活動時間裡，國家自然博物館將每晚18：00－21：00開放夜場參觀（周二閉館日除外），以“光韵”為主題，舉辦多種形式的晚間活動，孩子們不僅可以多種途徑感受自然界中“光”的神奇，還可以在最喜愛的夜宿活動完成一系列“夜間探秘任務”，用手電筒探索展櫃的細節。



夜幕降臨，國家自然博物館被“樓體燈光秀”點亮，吸引眾多遊客駐足。博物館展樓化身立體載體，3D投影以“生命演化”為主題，將寒武紀生命大爆發、恐龍王朝、哺乳動物崛起等地球46億年場景生動呈現，帶來強烈的視覺震撼。記者瞭解到，館內“發光植物微展覽”將於每周三至周日晚開放，展示熒光蕨類、發光苔蘚等植物，配套的“遇見生命之光”研學課程讓對發光植物充滿好奇的公眾有了了親身體驗的機會，專業老師將引導公眾動手體驗可發光的微生物。



據介紹，對昆蟲感興趣的觀眾則可以參與每周三、周六晚的主題講解——“追光者”活動，在“昆蟲世界”展廳聽講解員們揭秘昆蟲與光的奇妙聯繫，螢火蟲如何傳遞愛的“摩斯密碼”，飛蛾為什麼撲火……瞭解昆蟲世界利用光求偶、導航、偽裝設置陷阱的神奇“智慧”。皮影戲《哪吒鬧海講科普》則將科普知識與經典神話巧妙融合，小哪吒攪動“東海”揭示海洋環流秘密，龍王掀起“巨浪”暗喻板塊運動，蝦兵蟹將的“法寶”展現海洋生物適應性，民間傳統藝術在科學知識助力下產生了新的魅力。“達·芬奇奇幻世界大冒險劇本殺”活動每周日晚在“時空和鳴——解密達·芬奇藝術科技與自然韵律”特展展廳舉辦。參與者扮演文藝復興時期角色，在專業NPC引導下，與隊友合作，觀察特展中的展品，尋找線索，破解密碼，解開謎題。另外，科普劇《恐龍法庭之誰是小偷》將於博物館夜期間在“恐龍公園”擇日上演，該劇由國家自然博物館戲劇班小學員演出，融入了古生物知識、食物鏈關係、化石證據等科學內容。“賽先生小劇場”也會在植物世界展廳內舉辦活動，國家自然博物館的志願者老師們將通過遊戲、戲劇、動手做，把抽象的科學原理變成看得見、摸得著、玩得嗨的趣味體驗。



據悉，孩子們最喜愛的夜宿活動今年有所創新，要完成一系列“夜間探秘任務”——用手電筒探索展櫃的細節，體驗記錄生命演化的手作，在4D影院感受《海洋深深》的呼喚，聆聽關於史前巨獸的睡前故事，參與有趣的夜間自然觀察小遊戲……活動之後，孩子們鑽進在古爬行動物包圍下的帳篷入睡。