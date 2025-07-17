【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本民調顯示石破內閣支持率跌至新低
http://www.CRNTT.com
2025-07-17 15:38:48
中評社北京7月17日電／據央視新聞報導，據日本時事通信社當地時間7月17日報導，該機構於本月11日至14日進行的民調結果顯示，石破內閣支持率為20.8%，較該機構上月民調結果下降6.2個百分點，為去年10月石破內閣組建以來，該機構民調結果中的最低支持率。
此外，石破內閣不支持率為55.0%，較上月上升6.6個百分點。
在日本政壇，內閣支持率低於30%會被輿論視為進入“危險水域”；如果進一步跌破20%，就被視為陷入“下台水域”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本參議院選舉 石破茂背水一戰
(2025-07-14 14:02:15)
日本在關稅問題上為何對美“態度強硬”？
(2025-07-09 10:59:02)
日本參議院選舉臨近，在野黨陣營人氣更高
(2025-07-07 16:28:58)
沖繩民眾不滿政府處理駐日美軍問題的方式
(2025-06-24 10:20:53)
日本計劃借助AI加強知識產權競爭力
(2025-06-04 11:13:24)
日本最新民調：石破茂內閣支持率跌至兩成
(2025-05-22 16:45:20)
日本農林水產相因大米問題失言 石破茂道歉
(2025-05-20 15:26:38)
日本首相重申尋求對美出口零關稅
(2025-05-12 10:08:50)
石破茂：對美國加征關稅非常遺憾
(2025-05-04 12:14:00)
石破茂：不應將安全保障問題與關稅談判掛鈎
(2025-04-22 10:49:08)