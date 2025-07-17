日本民調顯示石破內閣支持率跌至新低

中評社北京7月17日電／據央視新聞報導，據日本時事通信社當地時間7月17日報導，該機構於本月11日至14日進行的民調結果顯示，石破內閣支持率為20.8%，較該機構上月民調結果下降6.2個百分點，為去年10月石破內閣組建以來，該機構民調結果中的最低支持率。



此外，石破內閣不支持率為55.0%，較上月上升6.6個百分點。



在日本政壇，內閣支持率低於30%會被輿論視為進入“危險水域”；如果進一步跌破20%，就被視為陷入“下台水域”。