參議院選舉倒計時　石破茂顯露“危機感”

2024年11月11日，日本首相石破茂在日本東京首相官邸出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月17日電／據新華社報導，日本國會參議院選舉進入倒計時之際，各政黨在全國各地舉行拉票活動，展開“最後激戰”。日本媒體16日報導，執政黨自由民主黨總裁、首相石破茂對執政聯盟達成選舉目標顯露出“危機感”，其能否留任首相廣受關注。



日本國會參議院設有248個議席，議員任期六年，每三年改選一半。本次選舉定於20日投票，將圍繞125個議席展開角逐，包括74個選區議席、50個比例代表議席和1個補選議席。



石破茂將自民黨和公明黨組成的執政聯盟掌握過半議席定為這次選舉的“勝負線”。目前，執政聯盟在參議院的非改選議席中合計擁有75個議席，這意味著兩黨在本次選舉中必須再贏得50席，方可維持參議院議席過半。



近期日本多項民調顯示，執政聯盟選情嚴峻，要維持參議院過半議席面臨挑戰。



隨著選舉臨近，石破茂連日來在多地參加造勢活動，為自民黨候選人拉票。他15日在香川縣一場拉票活動上說：“這是最嚴峻的戰鬥，請大家幫忙。”按日本媒體說法，石破茂這番表態顯露出“危機感”。



自民黨內部也出現對石破茂的反對聲音。他16日在大阪府出席拉票活動時，自民黨大阪府分部負責人青山繁晴公開表示抗議，拒絕一同出席活動。



石破茂出任日本首相後，自民黨在兩場主要選舉中均表現欠佳。在去年10月舉行的國會眾議院選舉中，執政聯盟的席位未過半數，成為少數派執政。在今年6月舉行的被視為參議院選舉“前哨戰”的東京都議會選舉中，自民黨遭遇慘敗，所獲議席數創歷史新低。按日本媒體說法，這次參議院選舉結果將左右石破內閣的命運。