韓西部地區迎強降雨致4人傷亡

中評社香港7月17日電／韓聯社報導，韓國西部的京畿道和忠清南道16日和17日遭遇強降雨天氣，造成2人遇難，2人受傷，1000多人疏散到避難所。



據中央災難安全對策本部和消防廳17日消息，前一天下午7時4分許，京畿道烏山市佳長交叉路高架橋護墻受暴雨衝擊發生坍塌，兩輛汽車被掩埋，導致1人死亡。當天凌晨3時59分許，在忠清南道瑞山市一輛汽車遭遇洪水淹沒，車上一名50多歲男子在處於心臟驟停的情況下被送醫搶救，但仍不幸身亡。



截至當天上午10時，3個市和道、5個市和郡的1070名居民臨時避險。共31條航線的39艘船隻停運，15個國立公園、69處沿岸停車場禁止出入。



從前一天零時到當天上午10時各地區累計降雨量來看，瑞山（419.5毫米）、洪城（411.4毫米）、唐津（376.5毫米）、牙山（349.5毫米）、泰安（348.5毫米），忠清南道地區遭遇強降雨襲擊。



據天氣預報，18日至19日忠清道、京畿道南部等地降雨量最多將超過300毫米。具體來看，光州、全羅南道、釜山、蔚山、慶尚南道為100至200毫米，忠清道為50至150毫米，全羅北道和濟州為50至100毫米，首都圈、江原道內陸和山區、大邱、慶尚北道30至80毫米。